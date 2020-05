Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streitigkeiten im Steinmeisterpark Zigaretten als Motiv

Bünde (ots)

(sls) Im Steinmeisterpark in Bünde kam es in den frühen Nachtstunden zu Donnerstag (28.5.) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 18-jähriger Bünder befand sich im Park und wurde gegen 01.30 Uhr von einer Mädchengruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Nachdem der Geschädigte ihnen die Schachtel für die Entnahme einer Zigarette aushändigte und die Schachtel danach nicht wieder zurückbekam, entwickelte sich ein Streit zwischen den Mädchen und dem Geschädigten. Im Verlauf des Streites kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden durch die Mädchengruppe weitere männliche Personen zum Streit hinzugerufen. Durch eine bislang unbekannte männliche Person wurde dem Geschädigten eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Aus Schutz vor weiteren Verletzungen, flüchtete der Geschädigte aus dem Park. Durch den Schlag mit der Bierflasche wurde der 18-Jährige am Kopf verletzt und notärztlich versorgt. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen verlief in der Nacht erfolglos. Die Polizei ist auf der Suche nach Beteiligten oder Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

