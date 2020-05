Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung im Bus- Insassen geraten aneinander

Bünde (ots)

(sls) In der Buslinie 546 kam es am Mittwochnachmittag (28.5.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Insassen. Gegen 14.40 Uhr befanden sich die bei Personen im hinteren Bereich des Busses. Ein 28-Jähriger aus Bielefeld verhielt sich sehr aufbrausend und aggressiv. Der Geschädigte verließ während der Fahrt dann den hinteren Sitzbereich und nahm im vorderen Bereich Platz. Der 28-Jährige folgte dem Geschädigten und schlug ihm ohne erkennbaren Grund mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 60-jährige Geschädigte aus Bünde wurde dabei im Gesicht verletzt. Am Museumsplatz wurde der Beschuldigte aufgefordert den Bus zu verlassen. Er konnte durch die alarmierten Polizeibeamten noch in Tatortnähe aufgegriffen werden. Bei der Überprüfung des 28-Jährigen hatte dieser einen Rucksack bei sich, der nach weiteren Ermittlungen dem Geschädigten gehörte. Dieser konnte dem Bünder samt Inhalt wieder ausgehändigt werden. Aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten vor Ort, bestand der Verdacht, dass der Bielefelder bei der Tat unter dem Einfluss von Medikamenten und Betäubungsmittel stand. Auf richterliche Anordnung wurde dem, wegen diverser Delikte polizeibekannten, 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen und er vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern noch an.

