Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss- Zeugin beobachtet Unfall

Löhne (ots)

(sls) Auf der Bünder Straße kam es am Dienstagabend (26.5.) zu einem Unfall, bei dem der Verursacher gegen einen fahrenden LKW stieß und anschließend flüchtete. Der LKW befand sich gegen 19.40 Uhr auf der Bünder Straße stadtauswärts und beabsichtigte im Einmündungsbereich Herforder Straße der Bünder Straße nach rechts in Richtung Kirchlengern zu folgen. Der 50-jährige Fahrer aus Landsberg musste zunächst an der Ampelanlage mit seinem LKW Volvo bei Rotlicht halten. Beim anschließenden Abbiegen kam es plötzlich zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrer eines schwarzen Nissan. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt die Herforder Straße in Richtung Löhne und geriet in der dortigen Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen Auflieger des LKW. Der Fahrer des Nissan setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte beobachtet werden, dass der Verursacher einige Minuten später erneut an der Unfallstelle vorbeifuhr und sich auch da nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen gab. Hierbei konnte sie sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges merken. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift durch die Polizeibeamten konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Es handelte sich um einen 59-Jährigen aus Löhne der zum Unfallzeitpunkt mit seinem schwarzen Nissan unterwegs war. Die Beamten stellten bei dem 59-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkohol-Test verlief positiv. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und auch der Führerschein vorläufig sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell