POL-HF: Zusammenstoß mit Ampelmasten- Beteiligte leicht verletzt

(sls) In Löhne wurde die Polizei am Dienstagmorgen gegen 10.10 Uhr zu einem Unfall auf der Oeynhauser Straße gerufen. Die 70-jährige Fahrerin eines gelben Renault Twingo befuhr die Oeynhauser Straße in Richtung Bahnhof Löhne. In Höhe der Einmündung Albert-Schweitzer Straße fuhr die 70- Jährige aus Löhne aus bisher ungeklärter Ursache auf eine dortige Verkehrsinsel. Dort stieß sie mit einem Ampelmast zusammen und kam zum Stillstand. Augenscheinlich war die Verursacherin vor Ort nicht verletzt, machte jedoch einen leicht verwirrten Eindruck. Da ein medizinischer Notfall zum Unfallzeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sie zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat

