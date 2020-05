Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter durchsuchen Schränke

Enger (ots)

(sls) In Enger wurde die Polizei am Montagmorgen (25.5) zu einem Einsatz am Kalkweg gerufen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten einen Einbruch. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit von 10.30 Uhr bis etwa 13.15 über eine Terrassentür Zugang zum Wohnhaus verschafft. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Noch vor der Wiederkehr der Bewohner konnten die Täter das Haus wieder unbemerkt verlassen. Welche Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Hinweise zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

