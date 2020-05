Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter dringen in Wohnung ein- Bewohnerin im Garten

Kirchlengern (ots)

(sls) Während sich die Bewohnerin einer Erdgeschoßwohnung am Pfingstweg in Kirchlengern im Garten aufhielt, drangen bislang unbekannte Täter in die Wohnung ein. Am Montagnachmittag befand sich die Geschädigte gegen 16.30 Uhr im Garten, um dort einige Arbeiten zu verrichten. Als sie gegen 16.50 Uhr ihre Wohnung betrat, bemerkte sie offene Türen und Schubladen. Die Täter drangen in dem kurzen Tatzeitraum auf bisher unbekannte Weise in die Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Letztendlich nahmen sie aus einer Handtasche Bargeld und persönliche Papiere mit. Zudem wurden noch Schmuckstücke zum Diebesgut. Der Wert des Diebesgutes wird mit ca. 150 Euro angegeben. Anschließend konnten die Täter das Haus unerkannt verlassen. Die Polizei Herford bittet Zeugen, denen zur Tatzeit oder im Vorfeld verdächtige Personen im Umfeld des Tatortes aufgefallen sind, sich zu melden (05221-8880).

