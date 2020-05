Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW prallt gegen Mauer- Verursacher flüchtet

Löhne (ots)

(sls) An der Lübbecker Straße in Löhne kam es am Sonntagabend (24.5.) auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grünen BMW stieß beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen eine Steinmauer. Nach dem Zusammenstoß wurde der BMW durch den Verursacher in einer Parkbucht abgestellt und er flüchtete anschließend zu Fuß mit seinem Beifahrer von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Zeuge teilte den Beamten mit, dass beide Fahrzeuginsassen sich nach dem Unfall in einer in der Nähe befindliche Spielhalle aufhalten. Durch die Polizeibeamten wurden beide Insassen dort angetroffen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 55-jährigen aus Vlotho handelt und dieser zur Unfallzeit erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. In erwarten jetzt Verfahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte.

