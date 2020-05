Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit geparkten Pkw- Verdacht der Urkundenfälschung

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Freitagabend zu einem Unfall auf dem Wellbrocker Weg. Gegen 17.50 Uhr beabsichtigte eine 31-jährige Herforderin rückwärts von einer Hofzufahrt auf den Wellbrocker Weg zu fahren. Hierbei übersah sie mit ihrem Mercedes einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A4 und es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten, hatten diese erheblichen Zweifel an der Echtheit, des von der 31-Jährigen vorgelegten Führerscheins. Der belgische Führerschein zeigte mehrere Auffälligkeiten, so dass der Verdacht besteht, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Herforderin nicht in Besitz einer inländischen Fahrerlaubnis ist, weil ihr diese bereits durch ein Amtsgericht entzogen wurde. Für die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat wurde der Führerschein vorläufig beschlagnahmt und der 31-Jährigen das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen deutlich untersagt.

