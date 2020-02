Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und EC-Karten Betrug

Groß Berßen (ots)

Bereits am 6. September vergangenen Jahres ist es in Groß Berßen zu einem Einschleichdiebstahl in ein landwirtschaftliches Anwesen gekommen. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten dabei zwischen 16.30 und 18.30 Uhr Bargeld, Schmuck und eine EC-Karte samt hinterlegter PIN. Im Anschluss hoben sie bei der Volksbank Haselünne Geld ab und versuchten es noch einmal vergeblich bei der Emsländischen Volksbank in Twist. Wer kennt den abgebildeten Täter? Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

