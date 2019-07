Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 17.07.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vollsperrung der Autobahn 3 nach schwerem Unfall - Seligenstadt

(neu) Nach einem schweren Verkehrsunfall gegen 11.45 Uhr ist die Autobahn 3 kurz vor einer Baustelle bei Seligenstadt in Richtung Frankfurt aktuell voll gesperrt. Bislang ist nur bekannt, dass zwei Personen- und zwei Lastkraftwagen an dem Unfall beteiligt sein sollen. Eine Person soll in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sein.

Zum genauen Hergang und zur Dauer der Vollsperrung kann derzeit noch nichts Näheres gesagt werden.

Der Verkehr in Richtung Frankfurt wird ab dem Autobahndreieck Seligenstadt über die Autobahn 45 in Richtung Hanau abgeleitet.

Offenbach, 17.07.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell