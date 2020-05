Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am Kanu-Club Täter nehmen Mobiliar mit

Herford (ots)

(sls) Im Tatzeitraum von Samstagabend (23.5.) bis zum Sonntagmorgen betraten bislang unbekannte Täter das Gelände eines Kanu-Clubs an der Gaußstraße. Der Club wurde letztmalig am Samstagabend gegen 22.00 Uhr besucht. Am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr stellte der Geschädigte der dort anliegenden Gaststätte fest, dass vom Außenbereich mehrere Gegenstände entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um eine komplette Bierzeltgarnitur (Tisch/Bänke), mehrere Solarlichter und auch Holztischkarten in der Form eines Fisches. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Gelände. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

