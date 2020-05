Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbrecher unterwegs - 5 Tatorte in einer Nacht

Herford (ots)

(sh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Herforder Stadtgebiet zu insgesamt 5 PKW-Aufbrüchen. In allen Fällen schlugen die Täter hierbei die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Die betroffenen Fahrzeuge standen in der Werrestraße, am Pagenmarkt, an der Hansastraße sowie ein weiterer PKW in der Straße "Am Freibad". Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Tel. Nr. (05221) 888-0 entgegen.

