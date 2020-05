Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs- Keine Versicherung vorhanden

Bünde (ots)

(sls) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der Nacht zu Freitag (22.5.) ein E-Scooter Fahrer auf der Wasserbreite in Bünde kontrolliert. Der E-Scooter war den Beamten gegen 00.55 Uhr aufgefallen, da er ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der anschließenden Überprüfung, stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-jährige Scooter-Fahrer aus Bünde erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Scooter befand sich zudem auch kein Versicherungskennzeichen, so dass der Verdacht besteht, dass der 38-Jährige keinen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug besitzt. Das weitere Führen des E-Scooters ohne gültige Versicherung wurde dem Bünder deutlich untersagt.

