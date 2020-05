Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter öffnen Handtasche- Geldbörse entwendet

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochmittag (20.5.) kam es in Bünde an der Herforder Straße zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Die Geschädigte befand sich gegen 13.00 Uhr in einem Discounter und beabsichtigte an der Kasse ihre Ware zu bezahlen. Dort bemerkte sie, dass die Handtasche im Einkaufswagen geöffnet war und Unbekannte ihre Geldbörse daraus entwendeten. In ihrer auffällig roten Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere und etwas Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen konnte die Geschädigte nicht geben. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in diesem Fall und ist auf der Suche nach Zeugen, die sich zur Tatzeit im Discounter aufgehalten haben und die Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Diebstahl machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

