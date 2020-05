Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer verletzt

Löhne (ots)

(mas) Gestern, 20.05., kam es gegen 11.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 56-Jährige aus Löhne befuhr mit ihrem PKW die Straße Ostensieker Weg aus Richtung Steinsieker Weg in Fahrtrichtung Heidestraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 78-Jähriger aus Löhne mit seinem Fahrrad die Heidestraße in Richtung Ostensieker Weg. Im Einmündungsbereich des Ostensieker Weges und der Heidestraße kam es zur Kollision zwischen den beiden Unfallbeteiligten, wobei der 78-Jährige stürzte. Hierbei zog dieser sich eine Kopfverletzung zu. Der 78-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär verblieb. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in mittlerer Höhe. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.

