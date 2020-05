Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Toyota nach Kollision mit einem Verkehrsschild beschädigt - Fahrzeug ist flüchtig

Bünde (ots)

(mmb) Am Donnerstag (21.05.2020) zwischen 00:45 Uhr und 01:05 Uhr kollidierte auf der Mindener Straße in Höhe der Einmündung Senkfurche ein Toyota mit einem Verkehrsschild. Das Verkehrsschild wurde aus der Verankerung gerissen und es entstand ein ca. 100 Meter langes Splitterfeld. Von einem erkennbaren Schaden am Fahrzeug ist auszugehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne seinen Pflichten im Zusammenhang mit der Beteiligung an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell