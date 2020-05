Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer stürzt- Zusammenstoß mit Hasen

(sls) Am Montagabend (18.5.) kam es auf der Osnabrücker Straße in Bünde zu einem Sturz eines Motorradfahrers. Ursächlich für den Sturz war die Kollision mit einem Hasen. Als der 50 -Jährige aus Enger gegen 22.50 Uhr sich auf der Osnabrücker Straße befand, versuchte plötzlich ein Hase in Höhe der Hausnummer 260 die Fahrbahn zu überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Hasen, wodurch der Suzuki-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Durch den Sturz wurde der Fahrer am Bein verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das beschädigte Motorrad wurde durch Familienangehörige in Obhut genommen. Die Kollision mit dem Motorrad überlebte der Hase leider nicht.

