Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scheibe beim BMW X5 eingeschlagen- Täter nehmen Ledertasche mit

Herford (ots)

(sls) In einem kurzen Zeitraum von fünf Minuten warfen bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines BMW an der Werrestraße ein. Der Pkw stand am Montag (18.05) geparkt in der Zeit von 18.30 bis 18.35 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Wohnkomplex. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug nur kurz verlassen hat, löste nach fünf Minuten die Alarmanlage seines Fahrzeuges aus. Trotz der sofortigen Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er nur noch die eingeschlagene Scheibe fest. Aus dem Inneren wurde eine braune Lederaktentasche der Marke Bridge entwendet. In der Tasche befanden sich eine braune Ledergeldbörse (Joop) mit verschiedenen persönlichen Papieren, ein goldfarbenes Smartphone und ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Hinweise zum Diebstahl oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

