Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus- Täter nehmen Tresor mit

Herford (ots)

(sls) Im Verlauf des Montagnachmittag (18.5.) kam es in Herford am Wellbrocker Weg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der Geschädigte verließ gegen ca. 14.00 Uhr seine Wohnung. Bei seiner Rückkehr gegen 23.00 Uhr stellte er seine aufgebrochene Wohnungstür fest. Im genannten Tatzeitraum drangen Unbekannte in die Wohnung ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Es wurden verschiedene Schränke und Schubladen geöffnet. Aus einen der Räumlichkeiten nahmen die bislang Unbekannten einen Tresor mit, der auf einer Ablage stand. Im Inneren des Tresors befand sich ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Zudem entwendetn die Täter noch verschiedene Schmuckstücke. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Wohnhaus in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder Diebesgut machen können, sich zu melden (05221-8880).

