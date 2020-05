Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht nach Auffahrunfall- Verursacher alkoholisiert

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Freitagabend (15.5.) gegen 22.05 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Königstraße. Der 42-jährige Fahrer eines silbernen Honda Accord befuhr die Königstraße stadtauswärts. In Höhe seiner Wohnanschrift verlangsamte er seine Fahrt, um auf den Hof einzubiegen. Der Fahrer eines Mercedes erkannte das Verlangsamen zu spät und fuhr ungebremst auf den Honda hinten auf. Nach einem kurzen Gespräch beider Beteiligten, entfernte sich der Fahrer des Mercedes und der Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Die erforderlichen Personalien für eine Schadensregulierung hinterließen sie beim Honda-Fahrer nicht. Durch eingesetzte Polizeibeamte konnten mehrere Personen im Nahbereich einer Schule angetroffen werden. Eine genaue Personenbeschreibung vom Unfallverursacher und Beifahrer passte auf zwei der Anwesenden der Gruppe. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 28-jährigen aus Herford handelte. Dieser war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Da der Verdacht bestand, dass er zum Unfallzeitpunkt ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallflucht übernimmt das Verkehrskommissariat.

