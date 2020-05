Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Beteiligter rutscht in Graben

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es Freitagnachmittag (15.5.) zu einer Unfallflucht auf der Senderstraße. Gegen 15.25 Uhr befuhr eine 56-jährige aus Wallenhorst mit ihrem Ford Transit die Senderstraße aus Richtung Alte Heerstraße kommend in Fahrtrichtung Amselstraße. In Höhe einer Eimündung die ebenfalls Senderstraße heißt, kam der 56-Jährigen dunkles Fahrzeug entgegen. Da der entgegenkommende Pkw sich zur Hälfte auf dem Fahrstreifen des Ford Transit befand, musste die Wallenhorsterin nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver rutschte der Transit nach rechts in den Graben. Der Fahrer des dunklen Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Transit musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesen Fall und ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten oder nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

