POL-HF: Unfall mit Verletzten- Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Spenge (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (17.5.) gegen 15.10 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Neuenkirchener Straße in Spenge. Der 84-jährige Fahrer eines silbernen Nissan befuhr die Bussche-Münch-Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Neuenkirchener Straße einzubiegen. Zunächst ließ der 84-jährige aus Spenge auf dem kreuzenden Geh-/Radweg mehrere Radfahrer passieren. Beim anschließenden Einbiegen übersah er dann den von links kommenden Pkw eines 88-Jährigen ebenfalls aus Spenge. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem VW Jetta auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Spenge. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Zwei Jett-Insassen im Alter von 80 Jahren und 76 Jahren wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt (Schadenshöhe ca. 5.500 Euro), dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

