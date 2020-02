Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Pkw BMW in Broderstorf

Broderstorf bei Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.02.2020 kam es in Broderstorf auf einem Privatgrundstück aus bisher unbekannter Ursache zu einem PKW-Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand der BMW bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Es ist ein Gesamtschaden von ca. 4000,- Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache unter Hinzuziehung eines Brandursachenermittler dauern an. Sylvia Klein Polizeihauptkommissarin Polizeirevier Sanitz

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell