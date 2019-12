Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 39-Jährige kann durch Ausweichmanöver Zusammenstoß vermeiden

Hattingen (ots)

Ein 82-jähriger fuhr am Samstagnachmittag mit seinem motorisierten Rollstuhl vom evangelischen Krankenhaus in Richtung Bredenscheider Straße. An der Einmündung zur L651 wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei die von rechts kommende 39-Jährige in ihrem Ford. Die Fordfahrerin reagierte sofort und schaffte es durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 82-Jährige stürzte jedoch mit seinem Rollstuhl und verletzte sich dabei leicht. Er gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung geben zu wollen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell