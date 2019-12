Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Ford gestohlen

Schwelm (ots)

Die Halter eines Ford Kuga stellten ihr Fahrzeug am Samstag auf einem Parkplatz an der Pastor-Nonne-Straße ab. Am Sonntag stellten sie den Diebstahl des Fords fest. Der drei Jahre alte Kuga ist grau metallic und hat ein EN-Kennzeichen. Das Fahrzeug verfügt über ein Keyless-Go-System.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell