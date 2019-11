Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwalingen: Ehrenmal mit Farbe beschmiert; Schwarmstedt: Trickdiebstahl: Verkäuferin abgelenkt; Rethem: Einbruch misslingt - Tür hält

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.11.2019 Nr. 1

22.11 / Ehrenmal mit Farbe beschmiert

Schwalingen: Unbekannte schütteten zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt lila Farbe auf das Ehrenmal in Schwalingen. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500 entgegen.

20.11 / Trickdiebstahl: Verkäuferin abgelenkt

Schwarmstedt: Trickdiebe erbeuteten am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr in einem Laden an der Kirchstraße mehrere hundert Euro. Während ein Täter die Verkäuferin ablenkte, entnahm ein anderer das Bargeld aus der Kasse.

21.11 / Einbruch misslingt - Tür hält

Rethem: In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte durch Hebeln an der Eingangstür in ein Geschäft an der Langen Straße in Walsrode zu gelangen. Das Ansinnen scheiterte, die Tür hielt stand. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

21.11 / Bohrschrauber entwendet

Vethem: Unbekannte entfernten auf einem Grundstück in Vethem das Vorhängeschloss eines Gebäudes und entwendeten einen Akkubohrschrauber. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der Schaden beträgt rund 270 Euro.

21.11 / Ladendieb lässt Beute zurück

Soltau: Ein Ladendieb ist am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr beim Verlassen eines Textilgeschäfts in Soltau, Am Alten Stadtgraben von Angestellten angesprochen worden. Der Mann flüchtete, ließ allerdings einen für Diebstähle präparierten Kinderwagen zurück. Darin befanden sich gestohlene Bekleidungsgegenstände im Wert von rund 1.000 Euro. Täterbeschreibung: männlich, etwa 25 Jahre alt, schlank, südosteuropäische Erscheinung. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.11 / Einbrüche in Hotel-/Gastronomiebetriebe

Wietzendorf/Reiningen/Munster: In der Nacht zu Donnerstag drangen unbekannte Täter jeweils in ein Hotel/Gasthaus in Wietzendorf, Reiningen und Munster ein. In allen Fällen durchsuchten sie Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. In einem Fall entnahmen sie einen Autoschlüssel und entwendeten einen Pkw. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Beobachtungen, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.11 / Scheibe ausgebaut - Handtasche gestohlen

Bad Fallingbostel: Nach Ausbau einer Seitenscheibe gelangten Unbekannte an der Heinrichstraße in einen VW Bus Multivan und entwendeten aus dem Innenraum eine Handtasche mit Inhalt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

