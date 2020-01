Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit falschem Führerschein unterwegs

Weil am Rhein (ots)

Mit einem falschen Führerschein war ein 41-Jähriger unterwegs und das vermutlich bereits seit 2014. Am Donnerstagmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke. Dabei kontrollierte die Streife einen 41-Jährigen als Fahrer eines Autos. Im Rahmen der Kontrolle legte der französische Staatsangehörige eine laminierte Farbkopie seines französischen Führerscheins vor. Nach eigenen Angaben habe er das Original in der Waschmaschine gewaschen und benutze daher die laminierte Kopie. Eine Überprüfung bei den französischen Behörden ergab allerdings, dass der 41-Jährige im Jahr 2014 ein sechsmonatiges Fahrverbot in Frankreich erhalten hatte und seitdem die Fahrerlaubnis erloschen ist. Das Falsifikat wurde durch die Bundespolizei sichergestellt. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen eingeleitet.

