Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Freunde unterstützen bei Geldstrafe - Gefängnis abgewendet

Lörrach (ots)

Durch die Hilfe von Freunden, die einen Teil einer Geldstrafe bezahlten, konnte ein 26-Jähriger seine Einlieferung ins Gefängnis abwenden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 26-Jährigen am Busbahnhof in Lörrach. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro war zur Vollstreckung ausgeschrieben. Ersatzweise drohten dem 26-Jährigen 60 Tage Freiheitsstrafe. Einen Teil des Betrages konnte der Mann selbst aufbringen. Die ihm noch fehlenden 2000 Euro konnten im Laufe der Nacht durch Freunde bezahlt werden. Dadurch blieb dem 26-Jährigen die Einlieferung ins Gefängnis erspart und er konnte vom Bundespolizeirevier entlassen werden.

