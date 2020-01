Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in der S6 bei Fahrnau

Fahrnau (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann konnte in der S6 bei Fahrnau festgenommen werden. Am Montagnachtmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine S6 von Zell in Richtung Lörrach. Dabei überprüfte die Streife bei Fahrnau einen 25-Jährigen. Die Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen ergaben eine Ausschreibung zur Festnahme. Wegen Besitz von Betäubungsmitteln war eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro gegen den Mann zu vollstrecken. Ersatzweise drohte ihm eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Zudem wurde er durch eine Staatsanwaltschaft wegen Besitz von Betäubungsmitteln mit einer Aufenthaltsermittlung gesucht. Der 25-Jährige konnte die geforderte Geldsumme nicht aufbringen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: Pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell