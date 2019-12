Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 6: 28-jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet anschließend zu Fuß - Polizeihubschrauber entdeckt den Fahrer im Wald - Festnahme

Walldorf/BAB 6: (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Tübingen ist am Freitag gegen 11.30 Uhr nach einem Unfall auf der A 6 zu Fuß von der Unfallstelle in ein Waldgebiet geflüchtet. Das Gebiet wurde von mehreren Polizeistreifen umstellt, ein angeforderter Polizeihubschrauber entdeckte den Mann, der sich in einer Hecke versteckt hatte. Nachdem die Hubschrauberbesetzung eine Polizeistreife gelost hatte, konnte der 28-Jährige festgenommen werden. Wie die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, war der Fahrer zuvor schon auf der A 61 wegen seiner unsicheren Fahrweise einer Streife der Autobahn aufgefallen. Vor der Kontrolle flüchtete er und fuhr dann vor einer Baustelle auf der A 6, kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, auf dem Standstreifen gegen einen Anhänger mit einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige. Anschließend rangierte er mehrfach vor und zurück, stieg dann aus und lief zu Fuß in den angrenzenden Wald. Der 28-Jährige wurde später in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Das nicht versicherte Auto wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell