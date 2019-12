Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt, Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und im Gleisbett gelandet

Mannheim (ots)

Über 1,5 Promille Alkohol hatte am frühen Samstagorgen ein Audi-Fahrer intus, als er gegen 06.00 Uhr von der Rheinstraße kommend falsch abbog und auf den Straßenbahnschienen landete. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings zogen sich die Bergungsarbeiten bis ca. 07.30 Uhr hin. Solange musste der Straßenbahnhverkehr in Richtung Ludwigshafen gesperrt werden. Sachschaden entstand lediglich am PKW. Dem 23-jährigen Audi-Fahrer wurde auf der H 4-Wache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein kam zu den Akten.

