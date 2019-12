Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall auf K 16: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß, Strecke wieder frei

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 10:21 Uhr und 11:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Unfall.)

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Bei dem Unfall, der sich am heutigen Morgen gegen 9:50 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen den Fuldabrücker Ortsteilen Dörnhagen und Dennhausen/Dittershausen ereignete, sind die Fahrer beider Wagen schwer verletzt worden. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte kann in beiden Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzungen lebensgefährlich sind. Die Fahrer mussten von der Feuerwehr jeweils aus ihren erheblich beschädigten Autos befreit werden. Anschließend wurden sie mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichten, war ein 62-Jähriger aus Fuldabrück mit einem VW Golf von Dennhausen gekommen und in Richtung Dörnhagen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war vermutlich er im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Der Golf war im weiteren Verlauf frontal mit einem entgegenkommenden VW Multivan zusammengestoßen, an dessen Steuer ein 63-Jähriger aus Fuldabrück saß. Dabei hatten sich die beiden Fahrer die schweren Verletzungen zugezogen. An beiden Autos war ein Totalschaden entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

Zur Klärung der genauen Unfallursache und Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter angefordert worden. Beide Fahrzeuge wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die K 16 musste aufgrund des Unfalls bis etwa 13:30 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Polizeirevier Ost geführt.

