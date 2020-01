Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Auslieferung - beide Insassen eines Fahrzeuges gesucht

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei konnte zwei Männer festnehmen, die von ihrem Heimatland gesucht wurden. Beide waren gemeinsam in einem Fahrzeug unterwegs.

Am Montagmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei ein aus der Schweiz kommendes Fahrzeug am Übergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei den beiden Insassen des Fahrzeuges handelte es sich um slowakische Staatsangehörige. Die Überprüfung der 32- bzw. 33-Jahre alten Männer ergab jeweils einen Treffer im Schengener Informationssystem (SIS). Beide waren von ihrem Heimatland zum Zwecke der Auslieferung ausgeschrieben. Die, in der Schweiz lebenden Männer, wurden durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und konnten am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Haftrichter bestätigte die Festnahme und ordnete die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt an. Der 32-Jährige muss in seinem Heimatland eine 10-monatige Freiheitsstrafe wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verbüßen und der 33-Jährige eine 8-monatige Freiheitsstrafe wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: Pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell