Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schussgeräusche in Eisenberg

Mainz (ots)

Freitag, 18.10.2019, 11:45 Uhr

In einem Wohnheim der Stadt Eisenberg wurden am Freitagmittag schussähnliche Geräusche gemeldet, die einen großen Polizeieinsatz auslösten. Das Gebäude wurde großräumig abgesperrt und durch Polizeibeamte in Spezialausrüstung betreten. Aus dem Gebäude wurden zunächst die anwesenden Personen heraus begleitet. Anschließend wurde es durchsucht. Dabei wurde im Zimmer eines 30-Jährigen Bewohners eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Ob die Schussgeräusche durch diese verursacht wurden, ist derzeit noch unklar. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

