Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung Polizei Brake: Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. Ein 64 Jahre alter Berner touchiert am 30.12.2019, gegen 17:50 Uhr, beim Ausparken in der Stedinger Straße mit seinem Pkw VW Touran einen hinter ihm ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes eines 51 Jahre alten Bürgers aus Lemwerder. Anschließend steigt er aus, betrachtet den Unfallschaden, spricht mit dem vermeintlichen Fahrzeughalter und entfernt sich vom Unfallort. Als der tatsächliche Fahrzeughalter zurückkehrt, wird er von Zeugen auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Da auch das Kennzeichen des Unfallflüchtigen bekannt ist, wird er an seiner Anschrift aufgesucht und ihm die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgegeben. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

