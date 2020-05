Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche missachten Corona-Schutzverordnung- Treffen auf dem Schulhof

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (18.5.) wurde die Polizei zu einem Einsatz an der Graf-Kanitz-Straße in Herford gerufen. Auf einem Schulhof hielten sich etwa 17 Jugendliche auf dem Schulhof im Alter von 12-16 Jahren auf. Alle Jugendlichen standen dicht beieinander und unterhielten sich, ohne den erforderlichen Abstand einzuhalten. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass die Personen aus mehreren verschiedenen Familien kamen und somit ein Verstoß der Corona-Schutzverordnung vorlag. Bereits im Vorfeld ist es zu einem Einsatz gekommen, bei dem diese Personengruppe schon auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht wurden. Dieses schienen sie jedoch erneut außer Acht gelassen zu haben. Den Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt und nochmals hinreichend auf ihr Fehlverhalten und um Einhaltung der Schutzverordnung hingewiesen. Durch die Beamten wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

