Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Einbruch in Gaststätte (14.02.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am heutigen Freitag in der Zeit von 04.30 Uhr bis 05.30 Uhr in der Oberdorfstraße gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte. Dort öffnete er zwei Geldspielautomaten und entwendete daraus zwei Metalleinsätze mit Bargeld. Wieviel Bargeld sich in den Automaten befand und wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell