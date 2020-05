Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schlägerei in der Tankstelle- Täter setzen Pfefferspray ein

Herford (ots)

(sls) An der Mindener Straße kam es am Donnerstagabend (21.5.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Gelände einer Tankstelle. Eine Gruppe von vier männlichen Personen wurde gegen 21.00 Uhr durch einen 40-Jährigen Kunden aus Lübbecke in der Tankstelle angesprochen, da einer der Personen die Tankstelle ohne einen erforderlichen Mundschutz betreten hatte. In Folge einer daraus entstehenden verbalen Auseinandersetzung, schlugen die Personen unvermittelt auf den Geschädigten mehrfach ein und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die hinzukommende Ehefrau des Geschädigten versuchte noch den Streit zu schlichten, wurde jedoch von einem der Täter ins Gesicht getreten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug vom Gelände auf die Mindener Straße stadtauswärts. Bei dem flüchten Fahrzeug handelte es sich augenscheinlich um einen VW Touran. Eine anschließend durchgeführte Fahndung verlief negativ. Die Ehefrau wurde durch den Tritt ins Gesicht so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in diesem Fall und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem sind zur Tatzeit diese vier Personen und das Fahrzeug aufgefallen oder kann weitere Angaben zum Streit machen. Melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

