Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gemeindehaus

Klingemünster (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in ein Anwesen der Gemeinde. Dort hebelten sie mehrere Türen auf und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich des Gemeindehauses verdächtigte Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.

