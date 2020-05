Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freisbach - Flächenbrand

Freisbach (ots)

In einem Waldgebiet in der Verlängerung der Straße "In den Forlen" bei Freisbach kam es am Freitag, den 08.05.2020 gegen 17:45 Uhr, zu einem Flächenbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte die ca. 12 qm große Brandstelle jedoch schnell löschen. Unmittelbar nach Ausbruch des Feuers wurden drei Jugendliche gesehen, die mit ihren Fährrädern zügig davonfuhren. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell