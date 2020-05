Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Bergzabern - L 545 (ots)

Am Sonntag, 10.05.2020, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die L 545 von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. Auf halber Strecke verlor der Motorradfahrer, vermutlich aufgrund eines körperlichen Mangels, vor einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 60-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro.

