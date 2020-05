Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Landau, An 44 (ots)

Ein bislang unbekannter Täter knickte am 09.05.2020 im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 16:30 Uhr an einem auf dem Parkplatz am Westbahnhof geparkten PKW der Marke Dacia den Scheibenwischer der Windschutzscheibe ab. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

