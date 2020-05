Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach 09.05.202; grauer Kleinwagen gesucht

Hagenbach (ots)

Am Samstag, 09.05.2020, um kurz vor 11:00 Uhr, wurde durch den Fahrer eines grauen Kleinwagens ein Verkehrsunfall verursacht. Dieser befuhr die Rheinstraße in Hagenbach und touchierte auf Höhe eines dortigen Frisörgeschäftes einen roten Nissan. Im Anschluss setzte der Fahrer/die Fahrerin die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch den Geschädigten bei der Polizei Wörth zu Protokoll gegeben. Hinweise hinsichtlich des grauen PKW bitte an die Polizei Wörth unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell