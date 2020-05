Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Edenkoben (ots)

Am 08.05.2020, gegen 23:15 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße. Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Staatsstraße von Edesheim kommend in Richtung Maikammer. In Höhe des Bahnhofes fuhr der Fahrer gegen den Bordstein der dortigen Fahrbahninsel, kam daraufhin ins Schleudern und auf einem Grünstreifen vor dem Bahnhof zum Stehen. Ein Unfallzeuge meldete den Unfall bei der Polizei und teilte mit, dass der Fahrer gerade die Kennzeichen vom Fahrzeug reißen würde. Noch vor dem Eintreffen der Streife entfernte sich der Fahrer mit den Kennzeichen von der Unfallstelle. Eine sofortige Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme konnte der Halter des verunfallten Pkw, gegen 01:00 Uhr, in unmittelbarer Nähe zum Unfallort, durch die Streife angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem Halter handelte es sich um einen 35-Jährigen aus dem Bereich Neustadt, welcher merklich alkoholisiert war und auf die Fahrerbeschreibung der Zeugen passte. Ein Atemalkohltest wurde verweigert.

Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

