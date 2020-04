Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer nach Diebstahl aus Kiosk gestellt

Hagen (ots)

Am Montagmorgen, 20.04.2020, klopften zwei Männer (19, 20) gegen 01:00 Uhr an die Scheibe eines Kiosks am Graf-von-Galen-Ring. Der Besitzer (28) hatte den Laden vor wenigen Augenblicken verschlossen. Die Männer überzeugten den 28-Jährigen, sie hineinzulassen, um noch schnell einige Waren kaufen zu können. Die Diebe erwarben zunächst Alkohol und Zigaretten. Anschließend nahmen sie sich weitere Tabakwaren und Getränke aus dem Regal und liefen in Richtung Altenhagen davon. Mit mehreren Streifenwagen und aufgrund der guten Beschreibung konnten die Männer in der Altenhagener Straße gestellt werden. Das Diebesgut hatten sie vermutlich auf der Flucht weggeworfen. Die Hagener müssen jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

