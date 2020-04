Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer am Hauptbahnhof landet im Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Samstag, 18.04.2020, riefen Anwohner eines Hauses am Graf-von-Galen-Ring die Polizei. Gegen 03:00 Uhr randalierte im Eingangsbereich des Hauses ein 37-Jähriger und zertrümmerte dort eine Glasflasche. Anschließend setzte er seinen Weg zum Omnibusbahnhof fort und schrie auch dort herum. Von hier betrat er die Bahnhofshalle, warf wahllos mit Gegenständen und pöbelte Passanten an. Der Mann ließ sich durch die Streifenwagenbesatzung nicht beruhigen. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Hagener in Gewahrsam, wo er bis zum nächsten Morgen verblieb. Verletzt wurde niemand.

