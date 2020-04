Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Hagener Justizvollzugsanstalt - Pressemitteilung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei

Hagen (ots)

Am Sonntag, 19.04.2020, schlug ein Brandmelder gegen 00:30 Uhr in dem Gebäude in der Gerichtsstraße nach einer Rauchentwicklung Alarm. Im Haftraum eines 53-jährigen Gefangenen war aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ein Feuer entstanden. Den Justizvollzugsbeamten gelang die Rettung des durch die Flammen schwer verletzten Mannes. Die Hagener Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Brandes und konnte diesen wenig später vollständig löschen. Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Bochumer Klinik. Vier Justizvollzugsbeamte atmeten Rauchgas ein und wurden dadurch leicht verletzt. Die Feuerwehr brachte auch sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar. Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Hagen begannen kurze Zeit später vor Ort mit den Ermittlungen.

