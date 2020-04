Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Kleingartenanlage

Hagen (ots)

In der Freitagnacht, 23:28 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz in die Kleingartenanlage am Klutertweg. Ein Melder hatte die Einsatzkräfte verständigt, nachdem er den Brand eines Gartenhauses erkannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Haus in der Kleingartenanlage brannte komplett aus. Durch die Hitzeentwicklung schmolz die Plane eines vor dem Kleingarten geparkten Anhängers. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und weiteren Ermittlungen.

