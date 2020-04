Polizei Hagen

POL-HA: Junge auf Pedelec angefahren

Hagen (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2020, kam es um 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Eppenhauser Straße/ Thorn-Prikker-Straße, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 12-jähriger Junge war mit seinem Pedelec auf der Eppenhauser Straße in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Eine 68-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel die Thorn-Prikker-Straße in Richtung Eppenhauser Straße. Im Einmündungsbereich kam es zu Kollision zwischen Fahrrad und Auto, in deren Folge der Junge vom Rad fiel und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn sicherheitshalber in ein Krankenhaus. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit, am Auto entstand nur leichter Sachschaden.

