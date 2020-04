Polizei Hagen

POL-HA: Unfall am Vorhaller Kreisel

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, 21:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am "Vorhaller Kreisel". Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf berührte mit seinem Wagen die Bordsteinkante und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er war aus Richtung Weststraße an den Kreisverkehr herangefahren. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Wagen abgehoben und erst mittig des Kreisverkehres wieder aufgekommen sei. Die Polizisten trafen den Fahrer bei seinem Auto an, das nicht mehr fahrbereit war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Golf, der einen Sachschaden von rund 6.000 Euro davontrug, nach erfolgter Unfallaufnahme ab. Im Kofferaum fanden die Polizisten einen Kasten Bier. Ob auch überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall beigetragen haben könnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

